Doha’nın yönettiği ve Cha Eun Woo, Moon Bin, Rocky, MJ, Yoon San Ha ile Jin Jin’in oynadığı Stargazer: Astroscope, 14 Nisan 2023’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Siyah Beyaz Movies tarafından vizyona çıkarılıyor.

Stargazer: Astroscope, filmi Aroha’lar ve tüm Knop severlerle tek yürek olan Astro müzik grubunun yükselişinde oldukça önemli bir dönemi anlatıyor. Who, Just Breath ve Get Set Yo gibi unutulmaz şarkıların yer aldığı konser filmi, grubun hayranları ile eşsiz bir buluşma amacıyla hazırlandı. Filmde, bu özel konser görüntülerinin yanı sıra, sahne arkası görüntüleri, röportajlar ve daha önce hiç görmediğiniz birçok farklı Astro anısı bulunuyor.