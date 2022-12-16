Daniela Giordano’yu Kaybettik

İtalyan sinema oyuncusu Daniela Giordano, 16 Aralık 2022 Cuma günü hayatını kaybetti. 1977 yılı Türk – İtalyan ortak yapımı Kara Murat Şeyh Gaffar’a Karşı filminde başrolleri Cüneyt Arkın’la paylaşmış olan eski İtalya Güzellik Kraliçesi oyuncu, çok sayıda filmde, yardımcı rollerde oynamıştı. I Barbieri di Sicilia, La Portiera Nuda, Roma Violenta, Un Toro da Monta, Blutiger Freitag gibi filmleriyle hatırlanan sanatçının başrolde oynadığı filmlerin en kayda değer olanı ise yönetmenliğini Mario Bava’nın yaptığı erotik güldürü filmi Quante Volte Quella Notte adlı filmdir. Merhumeye tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.