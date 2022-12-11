Hayal Sirer’i Kaybettik

Yeşilçam oyuncularından Hayal Sirer, 11 Aralık 2022 Pazar günü 77 yaşında hayatını kaybetti. Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan Sirer, dün gece saatlerinde evinde rahatsızlandı. Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Sirer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sanatçı, yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazını müteakip Uncalı Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Sirer’in, bir süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi. Sanatçı, Kadırgalı Ali, Çirkin ve Cesur ile Boş Beşik’in de aralarında bulunduğu çok sayıda sinema filmi ve dizide rol almıştı. Merhumeye tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.