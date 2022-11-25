Ödüllü Filmler Aralık Ayında da Atlas 1948 Sineması’nda

Beyoğlu’nun kalbinde yer alan ve yenilenen dijital alt yapısı ile film festivalleri, gala, ülke sinemaları ve vizyon filmlerine ev sahipliği yapan Atlas 1948 Sineması’nda merakla beklenen bağımsız filmler Aralık ayında da izlenebilecek. Kutsal Örümcek (Holy Spider), İlgi Manyağı (Syk Pike) ve Kurak Günler filmleri Aralık ayı boyunca Atlas 1948 Sineması’nda sinemaseverlerle buluşacak. Sınır (Grans – Border) filmiyle uluslararası sinema dünyasında büyük ses getiren İranlı yönetmen Ali Abbasi’nin senaryosunu yazdığı ve yönetmen koltuğunda oturduğu Kutsal Örümcek, konusunu gerçek hayattan, kadın düşmanı bir seri katil Saeed Hanaei’den alıyor.