Yunus Çocuk, 02 Aralık 2022’de Sinemalarda

Okyanus altında balıklarla büyüyen bir bebek. Hiç fark etmedi kendisinin insan olduğunu. Çünkü onu bulan Nana (anne yunus) ona kendi yavrusu gibi baktı, onu sevdi ve tüm kötülüklerden korudu. Ama Yunus Çocuk oraya ait değildi ve bunu anladığında gerçeğin peşine düştü. Ne olmuştu da Yunus Çocuk okyanusta büyümüştü. Macera yeni başlıyordu. Tek öğrenebildiği şeys bir uçak kazası, enkazın olduğu yerde bulduğu kolye ve kolyenin üzerinde resmini gördüğü o kadın. Yunus Çocuk animasyon filmi, gösterime girdiği her ülkede gişe rekorları kırdı. Şimdi ise 02 Aralık 2022’de CGV Mars tarafından dağıtımı üstlenilen film Türk izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

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