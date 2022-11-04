Mohammed Kheirandish’nin yönettiği ve Burak Sergen, Esra Bilgiç, Yetkin Dikinciler ile Altan Alkan’ın seslendirdiği animasyon film Yunus Çocuk (Dolphin Boy), 02 Aralık 2022’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Sky Frame Studio – Agah Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Okyanus altında balıklarla büyüyen bir bebek. Kendisinin insan olduğunu hiç fark etmedi. Çünkü onu bulan Nana kendi yavrusu gibi baktı. Ama Yunus Çocuk oraya ait değildi. Bunu anladığında gerçeğin peşine düştü. İşte o zaman Yunus Çocuk’u okyanusun derinliklerinde istemeyen ahtapotun eline büyük bir koz geçti ve onu balık olmadığı için karaya göndermeye karar verdi.