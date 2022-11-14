Aslıhan Kapanşahin, Barış Akarsu’nun Kız Kardeşini Canlandırıyor

Ufak Tefek Cinayetler dizisinin Nilay’ı olarak tanınan Aslıhan Kapanşahin, yeni filmi Barış Akarsu: Merhaba’da Akarsu’nun kardeşi Nesrin’i oynuyor. Sanatçının oyunculuk serüveni, babasının onu 1 yaşındayken ajansa yazdırmasıyla başlamış. Kapanşahin, yeni bir dizinin kadrosuna da girdiğini ve usta isimlerle çalışacağını aktarıyor. Amasra’da Nesrin Akarsu ile de tanışan Aslıhan Kapanşahin, ona hayran kalmış: “Heyecan verici. Nesrin Abla’ya hayran kaldım. Duruşu, sevgisi, her şeyi o kadar net ki. Daha da güzeli canlandırdığınız kişiyle kan bağın varmışçasına bağ kurabilmek. Nesrin ablanın sevgiyle bana sarılması çok mutluluk verici. İyi ki hayatımdasın Nesrin abla. ”

Basın Bülteni

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