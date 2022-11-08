Emin Alper’in Ödüllü Filmi Kurak Günler 09 Aralık’ta Vizyona Giriyor

Emin Alper’in yeni filmi Kurak Günler, vizyonda sinemaseverlerle buluşmak için gün sayıyor. Dünya prömiyeri 75. Cannes Film Festivali’nin Belirli Bir Bakış (Un Certain Regard) bölümünde gerçekleşen, Türkiye prömiyerini ise 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yapan film Antalya’dan En İyi Yönetmen, Erkek Oyuncu, Yardımcı Erkek Oyuncu ve Müzik başta olmak üzere toplam 9 ödülle dönmüştü. Ay Yapım ve Liman Film’in yapımcısı olduğu filmin başrollerini Selahattin Paşalı ve Ekin Koç paylaşırken, yardımcı rollerde Erol Babaoğlu, Erdem Şenocak, Selin Yeninci, Sinan Demirer, Nizam Namidar, Ali Seçkiner Alıcı ve Eylül Ersöz onlara eşlik ediyor.

Basın Bülteni

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