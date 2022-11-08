2. Uluslararası Distopya Film Festivali’nin Etkinlik Programı Belli Oldu

Uluslararası Bağımsız Sinema ve Sanat Derneği tarafından düzenlenecek 2. Uluslararası Distopya Film Festivali, bu yıl 19 – 20 Kasım 2022 tarihlerinde AKM Yeşilçam Sineması’nda sinemaseverleri ağırlayacak. Programda yer alacak Ulusal Kısa Film Senaryo Yarışması ve Uluslararası Kısa Film Yarışması’nın finalist filmleri, onur ödülünün verileceği isim, kapanış filmi ve panelde yer alacak konuşmacılar 08 Kasım 2022 Salı günü yapılan basın toplantısıyla duyuruldu.

Basın Bülteni

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