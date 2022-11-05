Müstakbel Damat Filminin Galasında Gülmek İyileştirir

11 Kasım’da vizyona girecek olan Müstakbel Damat filminin galası 09 Kasım Çarşamba günü, Maslak Tim Show Center’da gerçekleşecek. Başrollerini İlker Ayrık, Hande Soral, Erdal Özyağcılar’ın paylaştığı, oyuncu kadrosunda ise Ayça Erturan, Ahu Sungur, Suat Sungur, Nilgün Kasapbaşoğlu, Bilge Şen, Ferdi Akarnur ve Yücel Erten gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Müstakbel Damat filminin gala gecesinde misafirler için ayrılan iki bin kişilik ana salon kapasitesi kadar bilet, Pervasız Yapım tarafından Gülmek İyileştirir Derneği ile yapılan işbirliği ile Türkiye’de hiç sinemaya gitmemiş olan çocuklara sinema bileti olarak verilecek.

Basın Bülteni

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