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33. Ankara Film Festivali’nde Film Gösterimleri Başladı

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33. Ankara Film Festivali’nde seyirciler ve sinemacılar Büyülüfener Sineması’nda buluşmaya başladı. Ulusal Belgesel Film Yarışması filmlerinin gösterimiyle birlikte Ulusal Yarışma heyecanının başladığı festivalde dün, 3 ayrı salonda 18 film gösterildi. Süha Arın’ın çektiği Tahtacı Fatma filminden 40 yıl sonra Tahtacıları ve yaşadıkları değişimi gözler önüne seren Fatma’dan Sonra 40 Yıl belgeselinin ekip katılımıyla yapılan söyleşisinde yönetmen Sezer Ağgez soruları cevapladı.

Andreas Treske – Bekir Şahin

Engin Ertan

İrfan Demirkol – Bekir Ödemiş

Sezer Ağgez

Alman Filmleri Türkiye’de: Kino 2022

Bu Ben Değilim Söyleşisinden

Fatma’dan Sonra 40 Yıl Söyleşisinden

Maffy’s Jazz Söyleşisinden

Sırada Henüz Söyleşisinden

Üç Ordu Söyleşisinden

Yüzler Söyleşisinden

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