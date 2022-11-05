33. Ankara Film Festivali’nde Film Gösterimleri Başladı

33. Ankara Film Festivali’nde seyirciler ve sinemacılar Büyülüfener Sineması’nda buluşmaya başladı. Ulusal Belgesel Film Yarışması filmlerinin gösterimiyle birlikte Ulusal Yarışma heyecanının başladığı festivalde dün, 3 ayrı salonda 18 film gösterildi. Süha Arın’ın çektiği Tahtacı Fatma filminden 40 yıl sonra Tahtacıları ve yaşadıkları değişimi gözler önüne seren Fatma’dan Sonra 40 Yıl belgeselinin ekip katılımıyla yapılan söyleşisinde yönetmen Sezer Ağgez soruları cevapladı.
- Basın Bülteni
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Alman Filmleri Türkiye’de: Kino 2022
Fatma’dan Sonra 40 Yıl Söyleşisinden