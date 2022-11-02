Rıza Akın’ı Kaybettik

Sinema ve tiyatro oyuncusu Rıza Akın, 02 Kasım 2022 Çarşamba günü hayatını kaybetti. 15 Eylül 1957 tarihinde doğan Rıza Akın, tiyatroyla ortaokul yıllarında Adana Halkevi’nde tanıştı; 1997 yılında Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu’nu kurdu. Rıza, Tatil Kitabı, Süt, Karanlıktakiler, Neşeli Hayat, 40, Kardelen, Üç Yol, Küçük Günahlar, Saç, Kars Öyküleri, Oğul, Bir Ses Böler Geceyi, Albüm, Ferahfeza, Hükümet Kadın, Ben O Değilim, Yol Kenarı, Misafir, Aile Arasında, Hedefim Sensin, Ceviz Ağacı, Kerr adlı filmlerde rol aldı. Adana Asri Mezarlığı’nda toprağa verilen merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.