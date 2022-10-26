33. Ankara Film Festivali Murat Özer ve Agah Özgüç’ü Unutmuyor

03 – 11 Kasım tarihleri arasında Dünya Kitle İletişimi Vakfı tarafından Kızılay Büyülüfener Sineması’nda gerçekleştirilecek olan 33. Ankara Film Festivali, bu yıl kaybettiğimiz iki değerli sinema yazarı anısına gösterimler ve panel düzenliyor. Mart ayında aramızdan ayrılan sinema yazarı Murat Özer anısına Cicim (Ma Loute) filminin gösterimi ve öncesinde bir panel düzenlenecek. Agah Özgüç anısına ise Perdede Işık İzi adlı belgesel film Olkan Özyurt’un sunumu sonrasında izleyicilerle buluşacak, ardından bir söyleşi yapılacak.

Basın Bülteni

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