33. Ankara Film Festivali Ulusal Yarışma ve Proje Geliştirme Jürileri Açıklandı

33. Ankara Film Festivali’nde jüriler belli oldu. Ulusal Yarışma Filmleri, 03 – 11 Kasım tarihleri arasında izleyicilerle buluşacak. Yönetmen ve senarist Pelin Esmer’in başkanlığını yapacağı Ulusal Uzun Film Yarışması jürisi müzisyen Can Atilla, görüntü yönetmeni Feza Çaldıran, yazar İlhami Algör, oyuncu Melisa Sözen, akademisyen Özlem Köksal ile oyuncu Serdar Orçin’den oluşuyor. Oyuncu Ece Dizdar, yönetmen Elif Refiğ ve sinema yazarı Esin Küçüktepepınar’dan oluşan jüri ise Ulusal Kısa Film Yarışması’nda yarışacak filmleri değerlendirecek.

Basın Bülteni

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