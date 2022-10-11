Leyla Kenter’i Kaybettik

Oyuncu ve Akademisyen Leyla Kenter, 11 Ekim 2022 Salı günü hayatını kaybetti. 29 Mart 1952′de doğan Leyla Kenter, bir dönem işi dolayısıyla Kenya’da yaşadı. Dışişleri Bakanlığı personeli olarak da çalışan Leyla Kenter aynı dönemde beraber çalıştığı arkadaşı ile evlendi, eşiyle aynı yerlerde çalışma imkânı bulamayınca görevinden istifa etti. Büyükelçi olarak görev yapan eşiyle birlikte Türkiye’ye geldiği dönemlerde Bilkent Üniversitesi’nde çeşitli dersler verdi. Leyla Kenter, Vahşi Çiçek, Anneler ve Kızları, Fatma Bacı ve Başlık Parası adlı sinema filmlerinde oynadı. Merhumeye tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.