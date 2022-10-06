Kim Bu Aile?’nin Renkli Gala Gecesinde Kahkahalar Hiç Susmadı

Kim Bu Aile? filminin galası Levent Cinemaximum Kanyon Sineması’nda yapıldı. Sinema sezonunun uzun bir süre sonra vizyona girecek ilk büyük yerli filmi davetlilere eğlenceli bir gece yaşattı. Kim Bu Aile?’nin gala gecesine CJ ENM uluslararası temsilcileri, film ekibi, Azra Akın, Demet Akbağ, Bülent Emrah Parlak, Murat Şeker, Ali Tanrıverdi, Şebnem Schaefer, Merih Ermakastar, Sefa Sarı, Su Soley, Çiğdem Batur, Elif Doğan, Sevcan Yaşar ile birlikte bini aşkın davetli katıldı.

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