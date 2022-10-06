59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde 4. Gün

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yarışma heyecanı devam ediyor. Festivalde dün Ulusal Uzun Metraj Yarışma filmlerinden Selcen Ergun yönetmenliğindeki Kar ve Ayı (Snow and the Bear) ile Kaan Müjdeci imzalı Iguana Tokyo; Ulusal Belgesel Yarışma filmlerinden Berna Gençalp’in yönettiği Kim Mihri, Behçet Güleryüz’ün yönettiği Seyirlik Bir Gariplik: Van Gölü Canavarı, Hazar Uyar’ın yönettiği Plaza Köylüleri ile Uluslararası Uzun Metraj Yarışması filmlerinden Paul Negoescu’nun Görev Adamları (Men of Deeds), Martín Boulocq’un Ziyaretçi (The Visitor) filmleri izleyicilerle buluştu.
- Basın Bülteni
- Festivalde Bugün: 06 Ekim Perşembe
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