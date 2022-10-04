59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde 2. Gün

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ikinci günü yoğun ilgisiyle geçti. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması filmlerinden Burak Çevik, Sofia Bohdanowicz ve Blake Williams’ın birlikte yönettikleri Gidiş O Gidiş filmi izleyicilerle buluştu. Yakın zamanda kaybettiği dostunun yasını tutan bir kadını odağına alan film sonrası gerçekleşen söyleşide yönetmenlerden Burak Çevik filme dair soruları yanıtladı.

Antalya Film Forum



Ayna Ayna



Bir Umut



Filmin Adı Ne



Gidiş O Gidiş



Hatice



Kaf Kaf



Leyla Hanım

