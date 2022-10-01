Bursalı Senarist ve Yönetmen Levent Demirci’nin İlk Uzun Metraj Filmi Sonbahar Doğru’nun Vizyona Sokulması Bekleniyor

Tamamı Bursa Mustafakemalpaşa ve köylerinde çekilen Sonbahara Doğru filmi dünya prömiyerini İngiltere First Time Film Maker 2020’de, Türkiye prömiyerini ise 9. Uluslararası Antakya Film Festivali’nde yaptı, ayrıca 7. Uluslararası Balkan Panaroma Film Festivali resmi gösterim seçkisinde de yer alan film yerli ve balkan sinemacılar tarafından ilgiyle karşılandı. Ķöye yeni atanan genç öğretmen Yaprak’ın, bir öğrencisinin annesiyle yakınlaşması, giderek herkes tarafından bilinen ama hiç kimsenin konuşmaya cesaret edemediği sırları da ortaya çıkarır. Levent Demirci şu sıralar yine birbirinden habersiz iki kadının hayatlarını anlatan Üç Nokta’yı çekmeyi planlıyor.

Basın Bülteni

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