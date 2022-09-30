59. Antalya Altın Portakal Film Festivali 01 Ekim’de Başlıyor

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali için geri sayım başladı. Festival, 01 Ekim Cumartesi günü saat 15:30’da geleneksel kortej ile başlayacak. Kortej, Perihan Savaş, Erkan Can, Nurgül Yeşilçay, Gülsen Tuncer, Hatice Aslan, Melike Demirağ, Salih Güney, Selma Güneri, Serap Aksoy, Yusuf Sezgin, Şenay Gürler, Muzaffer Hiçdurmaz, Necip Sarıcı, Reis Çelik, Ayçin İnci, Biket İlhan, Anıl Çelik, Kerem Fırtına, Elif İnci, Nur Erkul, Ayşe Erbulak Özgürdal, Özden Özgürdal, Şebnem Burcuoğlu, Meltem Pamir Tan, Recep Cinisli ile daha pek çok sinema ve TV dünyasından isimlerin katılımıyla Cam Piramit önünden başlayacak, Eski Belediye Binası’nda son bulacak.