Zuhal, Cuma Günü Sinemalarda

İstanbul Film Festivali’nde En İyi İlk Film, En İyi Senaryo ve En İyi Kurgu ödüllerini alan, geçen yıl Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazanan Nazlı Elif Durlu filmi Zuhal, 30 Eylül 2022 Cuma günü Başka Sinema dağıtımı ile sinemalarda gösterime giriyor. Filmde, başarılı bir avukat olan ve İstanbul’un merkezinde yalnız yaşayan Zuhal adlı bir kadının evinin derinlerinden gelen bir kedi sesinin peşinde çıktığı çaresizlik içindeki arayışı anlatılıyor. Zuhal’in o güne dek yüzlerini bile görmediği komşularıyla yaşadığı absürt karşılaşmaları izleyeceğimiz kara komedi türündeki filmin başrolünde Nihal Yalçın, Sadi Celil Cengiz ve Nur Sürer yer alıyor.

Basın Bülteni

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