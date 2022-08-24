David F. Sandberg’in yönettiği ve Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer ile Adam Brody’in oynadığı Shazam! Tanrıların Öfkesi (Shazam: Fury of the Gods), 23 Aralık 2022′de Warner Bros. dağıtımıyla Warner Bros. tarafından vizyona çıkarılıyor.

Sihirli “Shazam!” kelimesini söyledikten sonra, yetişkin Süper Kahraman alter egosu Shazam’a dönüşen, genç Billy Batson’un hikâyesi devam ediyor.