Olivia Wilde’in yönettiği ve Florence Pugh, Harry Styles, Olivia Wilde ile Gemma Chan’ın oynadığı Dert Etme Sevgilim (Don’t Worry Darling), 23 Eylül 2022’de Warner Bros. dağıtımıyla Warner Bros. tarafından vizyona çıkarılıyor.

Alice ve Jack çok gizli bir projenin çalışanları ve ailelerinin yaşadığı deneysel bir kasaba olan Victory’de yaşadıkları için çok şanslıdırlar. CEO’ları Frank tarafından benimsenen 1950’lerin toplumsal iyimserliği, günlük yaşamın her yönünü kontrol eder. Onlardan tek istenen de Victory projesine güvenmeleridir. Bunu yaptıkları sürece dertsiz ve mutlu yaşayabilirler. Ancak, burası gerçekten bir cennet midir?