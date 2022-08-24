Ali Güney’i Kaybettik

Yeşilçam’ın emektar oyuncusu Ali Güney, 24 Ağustos 2022 Çarşamba günü hayatını kaybetti. 1956 yılında Şanlıurfa Siverek’te dünyaya gelen Güney, 1973 yılında sinemaya adım attı. Yeşilçam’da 40’a yakın filmde prodüksiyon amirliği ve yönetmen asistanlığı da yapan usta oyuncu, kötü adam rolleriyle tanındı. Rol aldığı filmler arasında Bin Defa Ölürüm, Kar Beyaz, Abuk Sabuk 1 Film, Kanun Kanundur, Batak, Hemşo, Ömerçip, New York’ta Beş Minare, Vezir Parmağı gibi filmler olan Ali Güney’in cenazesi, 25 Ağustos 2022 Perşembe günü Teşvikiye Camii’nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazını müteakip Ayazağa Mezarlığı’nda toprağa verilecek.