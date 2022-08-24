Sam Mendes’in Empire of Light Filmi İçin İlk Resmi Fragman Yayınlandı

Yönetmenliğini Sam Mendes’in üstlendiği Empire of Light filmi için ilk resmi fragman yayınlandı. Merakla beklenen film, yaklaşmakta olan Toronto Uluslararası Film Festivali ve BFI Londra Film Festivali’nde sinemaseverlerle ilk kez buluşacak. Oscar ödüllü yönetmen Sam Mendes, 1980’lerin başında bir İngiliz sahil kasabasında geçmekte olan Empire of Light filminde insan ilişkilerini ve sinemanın büyüsünü güçlü ve dokunaklı bir hikâye eşliğinde anlatıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Akademi Ödüllü Olivia Colman, Bafta ödüllü Micheal Ward, Tom Brooke, Tanya Moodie, Hannah Onslow, Crystal Clarke, Toby Jones ve Akademi Ödüllü Colin Firth gibi oyuncular yer alıyor.

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