Klondike Filmi, Bu Kez de Saraybosna ve Şili’den Ödülle Döndü

Klondike, bu yıl 12 – 19 Ağustos tarihleri arasında 28.si gerçekleştirilen Saraybosna Film Festivali (SFF) kapsamında En İyi Yönetmen ödülünün sahibi oldu. “Saraybosna’nın Kalbi” olarak adlandırılan ödüller, Saraybosna’daki Ulusal Tiyatro binasında verilirken, Ukrayna Devlet Film Ajansı ile T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle hazırlanan Klondike filminin yönetmeni Maryna Er Gorbach, dünya prömiyerinin yapıldığı Sundance Film Festivali’nde aldığı En İyi Yönetmen Ödülü’ne bir yenisini ekledi. Klondike filmine iki ödül de 14 – 21 Ağustos 2022 tarihleri arasında Şili’de gerçekleştirilen Santiago Uluslararası Film Festivali (SANFIC) tarafından takdim edildi.

Basın Bülteni

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Santiago Uluslararası Film Festivali’nden



Saraybosna Film Festivali’nden

Maryna Er Gorbach



Mehmet Bahadır Er – Maryna Er Gorbach

