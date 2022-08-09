Erkan Petekkaya’nın Hem Yapımcısı Hem Rol Arkadaşı Oldu

Başarılı iş insanlarından Oktay Öndeş, sinema dünyasına ilk adımını hem yapımcı hem de oyuncu olarak attı. Daha önce tekstilden ticarete birçok alanda başarılı çalışmalara imza atan iş insanı Öndeş, Dedemin Gözyaşları filmiyle beyazperdeye güçlü bir giriş yaptı. Başrollerinde Halil Ergün’le Erkan Petekkaya, Turgay Tanülkü, Cem Kılıç gibi isimlerin de yer aldığı filmde rol de alan Oktay Öndeş, “Sinemaya olan sevdam beni yapımcılığa götürdü.” dedi.

Basın Bülteni

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