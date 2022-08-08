Ayşe Havva Geyik’in Çekirdek ve Gazoz adlı kitabı Luna Yayınları’ndan çıktı. Yeşilçam, izleyene, yazana siyah beyaz bir huzurdur. İyiler kötüler, zenginler fakirler, güçlüler zayıflar… Ayşe Havva Geyik, Yeşilçam filmlerinin göz kamaştıran ışığıyla büyümüş bir sinemasever. Bu filmlerdeki karakterlerin yoldaşı olmuş. Kimi zaman tahta bir bavul hazırlayıp mahallelerine yerleşmiş. Yeşilçam filmlerini, saygıyı daima ön planda tutarak, objektif bir bakış açısıyla ama amatör izleyici ruhundan kopmadan, dönemin toplumsal gerçekleri ve etkileriyle ele almış. Sadece Yeşilçam’ı değil, yakın dönem tarihi anlamlandırmak için de kıymetli bir kitap.