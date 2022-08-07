Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali 2022

Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali, bu yıl 01 – 05 Kasım 2022 tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı çatısı altında Uluslararası Sinema Derneği tarafından, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa’da gerçekleştiriliyor. Türk dünyası coğrafyasından filmlerin ve konukların katılacağı Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali, bu yıl da film yapım desteği, onur ödülleri, sinema okulu ve sinema zirvesi gibi yan etkinliklerle daha da zenginleşerek yoluna devam ediyor, yarışma ve özel bölümleriyle Türk Dünyası sinema birliği yolunda önemli adımlar atıyor. Festivale katılmak isteyen sinemacılar için son başvuru tarihi 05 Eylül 2022 olarak açıklandı.