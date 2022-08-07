5 Filmle Vizyonda

Mert Yapım Medya imzasıyla birçok başarılı sinema filmi çalışmasını vizyonda sinemasever seyircilerle buluşturan yapımcı Mert Ozan Düz, süratle yeni filmler için çalışmalara başladıklarını söyledi. 5 yeni filmini tamamlayan ve ardından bir ay içinde ard arda vizyona sokan ünlü yapımcı “Sektörel anlamda her türlü alt yapımızı hazırladık, uluslararası düzeyde dahi her işin altından kalkacak potansiyeldeyiz.” ifadesini kullandı. Genç yapımcı Mert Ozan Düz “Bu yıl birçok başarılı filme imza atmak adına yoğun ve tempolu bir sürecin içerisine girdik, heyecanla yeni filmlerimizi tamamlayıp en çok film üreten yapımcılar arasında olma hedefine odaklandık.” dedi.