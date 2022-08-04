Ani Tarihe Yolculuk Kısa Metraj Belgesel Film Yarışması Başvuru Süresi Uzatıldı

Kars’ın önemli tarihi, kültürel ve turistik değeri olan Ani Ören Yeri’ne ilişkin; belgesel film yapımına teşvik etmek, ulusal ve uluslararası platformlarda en geniş izleyici kitlesine ulaştırarak tanıtımına katkı sunmak; gelecek nesillere aktarılmasına imkân sunmak amacıyla Kars Valiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle Ani Tarihe Yolculuk Kısa Metraj Belgesel Film Yarışması’nın başvuru süreleri katılımcılardan gelen talepler üzerine 23 Ekim 2022 tarihine kadar uzatıldı. Seçici Kurul’un 01 – 05 Kasım 2022 tarihleri arasında yapacağı değerlendirme sonrasında alınacak sonuçlar 13 Kasım’da yapılacak ödül töreninde açıklanacak.

Basın Bülteni

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