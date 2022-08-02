Alem-i Cin 3: Salgın

Gökhan Arı’nın yönettiği ve Dilara Ilgaz, Bulut Genç, Yaren Oktay ile Ulukan Ağdaş’ın oynadığı Alem-i Cin: Salgın, 26 Ağustos 2022’de CJ ENM dağıtımıyla Matine Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

1960’lı yıllarda intikam uğruna Alem-i Cin’in kapısının açılmasıyla cin salgını başlar. Dönemin sır sahibi Selim Hoca bir kilit taşı yapıp salgını durdurur. Günümüze gelindiğinde 1960 yılında salgının durması için yapılmış kilit taşının kırılmasıyla Alem-i Cin kapısı yeniden açılır ve cin salgını yeniden başlar. Salgını bu defa daha da etkili bir şekilde yayılmaya başlamıştır. Sırrın son sahibi Sefa Hoca, kapıyı kapamak için amansız bir mücadeleye girişir.