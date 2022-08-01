The Roof at the Ritz – Carlton, İstanbul’da Açık Hava Sineması

Sinema keyfinin yaz boyunca sürebilmesi için sinemaseverler The Roof’ta açık hava sineması etkinliklerine davet ediliyor. Saat 19:00’da DJ performans ile başlayan etkinlik, saat 21:00’de film gösterimleriyle The Roof’un serinliğinde muhteşem bir sinema gecesi sunuyor. Sinema bileti yanında popcorn ve bir de içecek ikram ediliyor. Fransız Postası: Liberty, Kansas Evening Sun (The French Dispatch of The Liberty, Kansas Evening Sun), Yeşil Rehber (Green Book), Muhteşem Showman (The Greatest Showman) ve Muhteşem Gatsby (Great Gatsby) filmlerinin biletlerine mobilet.com üzerinden ulaşılabiliyor.