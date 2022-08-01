Advait Chandan’ın yönettiği ve Aamir Khan, Kareena Kapoor, Naga Chaitanya Akkineni ile Mona Singh’in oynadığı Laal Singh Chaddha, 12 Ağustos 2022’de UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.

Sıradan bir adamın sıra dışı hayatını konu alan film, izleyicilere duygu, mizah ve iyimserlik sunuyor. Laal ve bekâr annesi arasındaki eşsiz bağ üzerine kurulmuş ve güçlü değerlerle sertleşmiş bir çocukluğu içeren hikâye, hayatın birçok zorluğunun üstesinden gelen Laal’in sevgisini ve kaderini konu alıyor. Yol boyunca karşılaştığı insanların kalplerini kazanırken herkesin, en olasılık dışı olan insanların bile bir hikâyesi olduğunu hatırlatıyor.