Derya Şen İkinci Doğumu Yaptı

Ahmet Yaşar Gümüş’ün yönettiği komedi tarzındaki Afetname 29 Temmuz’da izleyicisiyle buluştu. Filmin gala gösterimi Levent Cinetime Özdilekpark Sineması’nda yapıldı ve hayli renkli geçti. Filmin oyuncuları tam kadro gösterime katılırken şıklıkları göz kamaştırdı. Derya Şen ve Umut Özkan’ın başrollerde olduğu filmin gala gösterimine modacı Selma Oruç imzalı bir kostümle katılan Derya Şen tüm dikkatleri üzerine topladı. Afetname’nin de yeni doğmuş bir bebek gibi çocuğu olduğunu sözlerine ekleyen Şen, “Hem oyuncu, hem de yapım ortağı olarak zor ve sancılı bir süreçten geçtim. Bu film benim evladım gibi, doğumu kolay olmadı ama şükür doğdu.” dedi.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.