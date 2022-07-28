Türk Sinemasında Bir İlk

Molly ile Tommy: Sihirli Miras, vantrolog kuklalar ile çekilecek ilk film olmaya hazırlanıyor. Tuğba Melis Türk ve Keremcem’in başrollerini paylaştığı yapımın, yönetmen ve senaristliğini Eyüp Yağlı üstlenecek. Eser, öğretmen Gözde’nin kuklalarıyla başından geçenleri anlatacak. Filmde ayrıca Hakan Akın, Deniz Oral, Faruk K, Zeynep Dizdar, Emre Ertunç, Elif Gül, Hakan Çankaya, Emre Mutlu, Ufuk Göçgüncü de rol alacak. Senaryosu da yönetmen Eyüp Yağlı tarafından yazılan filmin Görüntü Yönetmenliğini Yalçın Yadel, Genel Yönetmenliğini Kayhan Başoğlu ve Uygulayıcı Yapımcılığını ise Hamdi Bor üstlendi.

Basın Bülteni

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