Cüneyt Arkın’ı Kaybettik

Sinemamızın efsane aktörlerinden Cüneyt Arkın, 28 Haziran 2022 Salı günü hayatını kaybetti. 1937 yılında dünyaya gelen ve gerçek adı Fahrettin Cüreklibatur olan Arkın, Eskişehir’de yedek subay olarak askerliğini yaparken, Şafak Bekçileri adlı filmin çekimleri sırasında yönetmen Halit Refiğ’in dikkatini çekti. 1963 yılında Artist Dergisi’nin yarışmasında birinci oldu ve 1964 yılında Gurbet Kuşları ile sinemaya başladı. Malkoçoğlu, Battal Gazi ve Kara Murat seri filmleriyle çok sevildi. Maden, Cemil ve Vatandaş Rıza adlı filmleri, Cüneyt Arkın’ın kariyerinde özel bir yer kaplar. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.