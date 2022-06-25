Sezonun En Çok Konuşulacak Komedisi Çekimlere Başlıyor, Güven Bana Okuma Provası Yapıldı

Yapımını Aytaç Medya’nın, yapımcılığını Aytaç Ağdağ ve Anıl Oğuz’un üstlendiği, genel koordinatör Ediz Kentkuran’ın yönetimiyle hazırlık sürecine giren Güven Bana filmi önümüzdeki günlerde çekimlere başlıyor. Senaryosu ve yönetmenliği Selçuk Aydemir imzalı filmin okuma provası önceki gün Beykoz Kundura’da gerçekleştirildi. Eğlenceli bir atmosferde yapılan okuma provasında çekimler öncesi kahkahalar havada uçuştu. Sinema sezonunun en iddialı komedilerinden biri olacak Güven Bana’nın zengin oyuncu kadrosunda Cihangir Ceyhan, Okan Çabalar, Ufuk Bayraktar, Erdal Özyağcılar, Özgür Emre Yıldırım, Pelin Karahan, Köksal Engür, Zihni Göktay, yer alıyor.

Basın Bülteni

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