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2. On5 Sıfır7 Film Haftası Basın Toplantısı Yapıldı

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2. On5 Sıfır7 Film Haftası’nın basın toplantısı yapıldı. Darbe, Direniş ve Özgürlük temaları üzerinden en seçkin filmlere yer verilecek film haftasının basın toplantısına Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz, 15 Temmuz Derneği’nden Sedat Ayyıldız, Zekeriya Erdim ve haftanın koordinatörlüğünü yürüten İhsan Kabil katıldı. Etkinlikte Sinemada Algı Yönetimi ve Özgürlük başlıklı ayrıca bir de panel yer alacak.

A. Tarık Şebik – İsrafil Kuralay – Zekeriya Erdim –
Haydar Ali Yıldız – İhsan Kabil

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