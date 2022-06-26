Osman Wöber’i Kaybettik

Oyuncu ve tiyatro yöneticiliği de yapmış Osman Wöber, 25 Haziran 2022 Cumartesi günü geçirdiği kalp krizi sonucu Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Tuncay Kantarcı rolüyle tanınan Wöber, 27 Şubat 1960′da Ankara’da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nde eğitim gördü. Öğrencilik döneminde Şan Tiyatrosu, Kenter Tiyatrosu ve Yeditepe Oyuncuları’nda sahne aldı. Birçok dizide oynayan Osman Wöber, Öteki Taraf, Organize İşler, Cumhuriyet ve Sekizinci Saat adlı sinema filmlerinde de rol aldı. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.