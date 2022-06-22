Sabancı Vakfı 7. Kısa Film Yarışması’na Başvurular Başladı

Bu yıl 7. kez düzenlenecek Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması için başvuru süreci başladı. Yarışma, “Başrolde İlk Kez… Hayattaki rollerine kendileri karar vermek isteyen tüm kadınlar için şimdi başrolde olma zamanı” sloganı ile gerçekleştirilecek. Toplumsal konuları sanatın gücüyle buluşturan Kısa Film Yarışması’na başvurular 18 Kasım tarihine kadar yapılabilecek. Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, eğitimde ve istihdamda yer alan genç kadın sayısının önemli bir mesele olduğunu ve bu konuyu görünür kılmayı hedeflediklerini ifade etti.

Basın Bülteni

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Nevgül Bilsel Safkan / Zeynep Özbatur Atakan

