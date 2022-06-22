Murat Aslan’ın yönettiği ve Melis Birkan, Ufuk Özkan, Türkü Turan ile Celil Nalçakan’ın oynadığı Kadın Kafası, 19 Ağustos 2022’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Klan Film Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Kendini iş ve kariyerine adamış Beyza, henüz bir ay önce tanıştığı Tankut’un sürpriz evlilik teklifi sonrasında ne yapacağını bilemez ve çocukluk arkadaşlarından nasıl davranması gerektiği konusunda yardım istemeye karar verir. Beyza’nın en yakın arkadaşlarından biri olan Aylin, aile terapisti olmasının verdiği avantajla Beyza’ya yardım etmeye kalkınca da olaylar hiç kimsenin hesaplamadığı bir yöne evrilmeye başlar.