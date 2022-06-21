Kemal Karadeniz’i Kaybettik

Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki Halep Pasajı içinde bulunan ve sanat ağırlıklı filmlerin gösterildiği, sinefillerin bir numaralı buluşma noktası Beyoğlu Sineması’nın uzun yıllar yöneticiliğini yapmış olan Kemal Karadeniz, 21 Haziran 2022 Salı günü 60 yaşında hayatını kaybetti. 1989 yılında açılan Beyoğlu Sineması, 1994 yılında Avrupa Birliği çatısı altında oluşturulan Eurimages üyeliğine Türkiye’den kabul edilen ilk sinema işletmesidir. Kemal Karadeniz, 22 Haziran 2022 Çarşamba günü memleketi Giresun’da toprağa verilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.