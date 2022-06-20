Toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Sabancı Vakfı 7. Kısa Film Yarışması “Konu Uzun, Film Kısa” sloganıyla ve “Başrolde İlk Kez – Ne Eğitimde Ne İstihdamda Yer Alan Genç Kadınlar” temasıyla gerçekleştiriliyor. Yarışma ile yeni sinema sanatçılarının yetişmesine destek olmayı hedefleyen Sabancı Vakfı, yarışmaya başvuran tüm kısa film sahiplerini sinema sektörünün önemli ve tanınan isimleriyle bir araya getiriyor. Sabancı Vakfı 7. Kısa Film Yarışması’nın son başvuru tarihi 82 Kasım 2022 olarak açıklandı.