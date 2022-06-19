Münir İnselel’i Kaybettik

Oyuncu ve DJ Münir İnselel, 19 Haziran 2022 Pazar günü hayatını kaybetti. Sinemamızın Yeşilçam döneminin sevilen komedi oyuncusu Mete İnselel’in oğlu olan Münir İnselel, F Tipi Film ve Benimle Oynar mısın? adlı sinema filmlerinde rol aldı. Aydın Bulut, Ezel Akay, Barış Pirhasan, Hüseyin Karabey, Mehmet İlker Altınay, Reis Çelik, Sırrı Süreyya Önder ve Vedat Özdemir’in birlikte yönettiği F Tipi Film’de Arda Tekin, Behiç Aşçı, Bülent Emrah Parlak, Erkan Can, Civan Canova; Aydın Bulut’un yönettiği Benimle Oynar mısın’da ise Uğur Polat, Eyşan Özhim, Ertan Saban rol aldı. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.