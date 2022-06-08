16. İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali, bu yıl 03 – 08 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Mimarlar Odası, 2007 yılından başlayarak İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali adı altında sinemasal bir organizasyon gerçekleştiriyor. Etkinliğe, başta mimarlar olmak üzere, bu alana ilgi duyan her kesimin etkin olarak katılımının sağlanması hedefleniyor. Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali kapsamında uluslararası kategoride yarışma düzenleniyor ve ödüller veriliyor. Festival, “mimarlık ve kent” odağında üretilmiş filmleri desteklemeyi, yeni yapımları özendirmeyi, filmleri seyirci ile buluşturmayı amaçlıyor.

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