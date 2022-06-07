Fobi Serisinin Üçüncü Filmi Son Seans: MTTH 17 Haziran’da Sinemalarda

Fobilerin korkutucu yüzünü ortaya koyan film serisinin üçüncü ve son bölümü Son Seans: MTTH 17 Haziran’da vizyona giriyor. üç filmden oluşan serinin son filminde Monofobi, Tanatofobi, Tafefobi ve Hidrofobi korkusu işleniyor. Çocukluğunda yaşadığı ebeveyn travması sebebiyle büyük psikolojik sorunlar yaşayan Selim, rutin hayatına devam ederken bir yolculuk esnasında fobileri beklenmedik şekilde tetiklenecek ve şok edici tecrübelerle karşı karşıya kalacaktır.

Basın Bülteni

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