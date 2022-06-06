Atakan Şatıroğlu’nun yönettiği ve Erman Erbek, Yağmur Sevgi Koysal, Ceyhun Tutal ile Berkay Berkman’ın oynadığı Kestik Babacım, 09 Eylül 2022’de Skypic Film dağıtımıyla Kuyu Yapım – Ayhan Işık Production tarafından vizyona çıkarılıyor.

Günlük yaşamlarında sıkı dost olan yönetmen, senarist, aktör üçlüsü bir aşk filmi çekme gayretindedir. Ne var ki maddi imkânsızlıklar ve kişisel beceriksizlikler sebebiyle işi ellerine yüzlerine bulaştırırlar. Kameranın önünde tutku dolu bir aşk hikâyesi yaşanırken, kameranın arkasında ise komik olaylar yaşanmaktadır. Seyirci yer yer filmin içindeki filme dahil olurken yer yer tüm aksaklıklarıyla set atmosferine dahil olur.