Walt Disney Animation Studios’tan Tuhaf Dünya Filminin İlk Resmi Fragmanı ve Afişi Yayınlandı

Tuhaf Dünya filminin fragmanı ve afişi yayınlandı. Film, birbirinden farklı ve bu farklılıkları en önemli görevlerinden birini alt üst etme tehlikesiyle karşı karşıya kalan kâşif aile Clade’lerin atıldıkları maceraları ele alıyor. Onları bekleyen fantastik yaratıkların yaşadığı, daha önce hiç keşfedilmemiş ve tehlikelerle dolu bir yere yolcuğu hazırlanın. Filmin yönetmenliğini Don Hall (Oscar ödüllü 6 Süper Kahraman, Raya ve Son Ejderha), yardımcı yönetmenliğini ve yazarlığını Qui Nguyen (ortak yazar Raya ve Son Ejderha) ve yapımcılığını Roy Conli (Oscar ödüllü 6 Süper Kahraman, Rapunzel) yapıyor. Tuhaf Dünya, 25 Kasım 2022 Cuma günü sinemalarda gösterime giriyor.
- Basın Bülteni
- Fragmanı izlemek için tıklayınız.
- Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.