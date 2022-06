Londra’da Onat Kutlar İçin Çalıştay Düzenleniyor

17 – 18 Haziran 2022 tarihleri arasında Londra’da Birkbeck Institute for the Moving Image tarafından, Onat Kutlar: Cinema Is a Feast başlıklı bir Çalıştay düzenleniyor. Çalıştay’da Kutlar’ın senaryosunu yazdığı Yusuf ile Kenan ve Hakkari’de Bir Mevsim adlı filmler gösterilecek. Bu çalışma, Onat Kutlar’ın yaşamını araştıran ilk Çalıştay olma özelliğini taşıyor. İstanbul Film Festivali’nde 1986 – 1994 yılları arasında Onat Kutlar ile çalışma fırsatını bulan Nuray Muştu da konuşmacılar arasında yer alarak Kutlar ile olan anılarını paylaşacak. Muştu halen İstanbul Film Festivali’nde Türkiye sineması koordinasyon ve operasyon yöneticisi olarak çalışıyor.

